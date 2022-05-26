1966 Edremitspor'da teknik heyet belli oldu - Haberler

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1966 Edremitspor'da teknik heyet belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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1966 Edremitspor'da teknik heyet belli oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde başarılı bir sezon geçirerek Bal-Lig'e yükselen Şampiyon 1966 Edremitspor'da yeni teknik kadro belli oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde başarılı bir sezon geçirerek Bal-Lig'e yükselen Şampiyon 1966 Edremitspor'da yeni teknik kadro belli oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimin ardından Kulüp Başkanı seçilen Tümdeniz Çelebi ve yönetimi yeni teknik kadroyu açıklayarak Şanlı Edro'nun yeni hedefinin 3. Lig olduğunu belirtti. 1966 Edremitspor'un yeni teknik kadrosu şu isimlerden oluştu; Teknik Direktör Tarık Kısa, Yardımcı Antrenör Cihat Bozkurt, Yardımcı Antrenör İlke Ege. Kaleci Antrenörü Barbaros Canbey. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesir, Şampiyon, Edremit, Çelebi, Spor, Haberler

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