SPOR Yukatel Denizlispor - Göztepe: 0-0

Göztepe: 0-0

Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor ile Göztepe, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Stachowiak, Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Murawski, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Rodallega ilk 11'i ile çıktı. Göztepe ise Pimparel, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Tarauco, Berkan Emir, Castro, Poko, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Serdar Gürler ve Eren Derdiyok ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takım da etkili başlamasına rağmen gol yollarında etkili olamadı. Maçın ikinci yarısında her iki takım hücum anlayışı ile sahada mücadele etti. İki takım da ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: DHA