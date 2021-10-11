İki ayda yedi kupa

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belirlediği vizyonla İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın öncü kenti yapma yolunda ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kısa süre önce faaliyetlerine başlayan su topu şubesi, iki ayda yedi kupa kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren su topu şubesi iki ayda yedi kupa kazandı. Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U17 Erkekler Federasyonu Kupası'nı İzmir'e getiren İzmir Büyükşehir, U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ile U-15 Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikincilik, U-19 Erkekler Federasyon Kupası ve U-15 Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncülük elde etti.

Sporcular Yağmur Arzu Nergiz (Kadın A Takım), Ceren Keçe (U-19) Defne Narin (U-17), Hanzade Dabbağ (U-15), Baran Ünaldı (U-19), Renan Gürses (U-17) ve Erman Ege Erçin (U-15) Kulüp Başkanı Ersan Odaman ile bir araya gelerek başarıyı kutladı. Su sporlarından sorumlu yönetici Hüseyin Egeli, Kulüp Genel Sekreteri Barış Şeref, branş sorumlusu Ceren Kilislioğlu'nun da katıldığı törende sporculara teşekkür eden Odaman, "Pandemi döneminin etkisini yitirmesiyle birlikte spor alanlarına dönüp kupaları kazanmaya başladık. Su topu, bizim için çok yeni bir branş. Kısa sürede elde ettiğimiz başarılar ile gurur duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın öncü kenti yapma hedefini yakalamak için çalışıyoruz" diye konuştu.