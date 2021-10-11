İki ayda yedi kupa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki ayda yedi kupa

Habermetre - Haberler | Toplum
İki ayda yedi kupa

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belirlediği vizyonla İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın öncü kenti yapma yolunda ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kısa süre önce faaliyetlerine başlayan su topu şubesi, iki ayda yedi kupa kazandı.

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belirlediği vizyonla İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın öncü kenti yapma yolunda ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kısa süre önce faaliyetlerine başlayan su topu şubesi, iki ayda yedi kupa kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren su topu şubesi iki ayda yedi kupa kazandı. Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U17 Erkekler Federasyonu Kupası'nı İzmir'e getiren İzmir Büyükşehir, U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ile U-15 Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikincilik, U-19 Erkekler Federasyon Kupası ve U-15 Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncülük elde etti.

Sporcular Yağmur Arzu Nergiz (Kadın A Takım), Ceren Keçe (U-19) Defne Narin (U-17), Hanzade Dabbağ (U-15), Baran Ünaldı (U-19), Renan Gürses (U-17) ve Erman Ege Erçin (U-15) Kulüp Başkanı Ersan Odaman ile bir araya gelerek başarıyı kutladı. Su sporlarından sorumlu yönetici Hüseyin Egeli, Kulüp Genel Sekreteri Barış Şeref, branş sorumlusu Ceren Kilislioğlu'nun da katıldığı törende sporculara teşekkür eden Odaman, "Pandemi döneminin etkisini yitirmesiyle birlikte spor alanlarına dönüp kupaları kazanmaya başladık. Su topu, bizim için çok yeni bir branş. Kısa sürede elde ettiğimiz başarılar ile gurur duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın öncü kenti yapma hedefini yakalamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

İki ayda yedi kupa

İki ayda yedi kupa

İki ayda yedi kupa

İki ayda yedi kupa

İki ayda yedi kupa

İki ayda yedi kupa

İki ayda yedi kupa

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ezgi Mola Nihal Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Sergio Perez Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki ayda yedi kupa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 12:44:38. #1.17#