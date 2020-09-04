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SPOR Hatayspor'a destek gecesi düzenlendi

SPOR Hatayspor'a destek gecesi düzenlendiLütfü savaş: Amacımız Avrupa'ya açılmakMUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor için İstanbul'da destek gecesi düzenlendi.

04.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:51

SPOR Hatayspor'a destek gecesi düzenlendi

Lütfü savaş: Amacımız Avrupa'ya açılmak

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,(DHA) -

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor için İstanbul'da destek gecesi düzenlendi. Etiler'de bir restoranda Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden ve Beşiktaş Belediyesi Meclis 1'inci Başkanvekili Hasan Bozkurter'in ev sahipliğinde

düzenlenen yemeğe; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Hatay TFF Temsilcisi İbrahim Edhem Süner, Hatayspor yönetim kurulu üyeleri. iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede kulübe destek veren kişilere şampiyonluk kupasının minyatürü ve Hatayspor forması hediye edildi.

LÜTFÜ SAVAŞ: AMACIMIZ AVRUPA'YA AÇILMAK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Ülkemizde birbirimizi sevmemize ihtiyacımız var. Hatayspor hem göze hoş gelen futbol oynayacak hem kaliteli futbol oynayacak ama Hatayspor, kalecisinden santrforuna, hocasından yöneticisine, yöneticisinden taraftarına kadar herkesle iyi diyalog kuracak ve Hatay'ın güzelliklerinin Türkiye'nin her tarafına yayılması için çalışacak. Biz, 4,5 yıl önce aldık bu takımı. 3'üncü Lig'e düşerken, parmağının ucundan tuttuk ve buraya kadar getirdik. Yani 4,5 yılda, neredeyse 3 kategori atlamış durumdayız. Herkes Hatayspor'a şöyle bir bakıyor, asansöre inip binmeyeceğini düşünüyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bizim buraya gelene kadar dizlerimizde yaralanmayan yer kalmadı. Biz, asansöre binip, aşağı doğru hızlı geçiş yapmayacağız; burada kalıcı olacağız. Kalıcı olduğumuz kadar da burada başarılı olacağız. Amacımız; 3 yıl içerisinde Avrupa'ya yavaş yavaş açılmak" dedi.

SPOR Hatayspor'a destek gecesi düzenlendi

Kaynak: DHA

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