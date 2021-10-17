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Gaziantep FK'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

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Gaziantep FK'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Süper Ligin 9. haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Gaziantep FK, maç öncesi yapılan korona virüs testinde bir oyuncu pozitif çıktı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" denildi. - GAZİANTEP

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Haber: Gaziantep FK'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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