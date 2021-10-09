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Bursaspor'un kampı sona erdi

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Kocaeli kampını sabah antrenmanıyla tamamladı.

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Kocaeli kampını sabah antrenmanıyla tamamladı.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı Başiskele ilçesindeki bir otelde kamp yaparak değerlendiren yeşil-beyazlı ekibin teknik direktör Özcan Bizati gözetimindeki antrenmanı 1 saat sürdü.

Antrenmanın ardından basın mensuplarına konuşan Bizati, kampı iyi değerlendirdiklerini belirterek, oyuncuların katılımının üst düzeyde olduğunu söyledi.

Oyuncuların bir kısmının milli takımda, bir kısmının da sakatlığı bulunması nedeniyle katılımların yavaş yavaş olduğunu aktaran Bizati, "Yarım geldik, yarım devam ettik ama katılan oyuncularımız yüzde 100 verim verdi. Bizim için çok iyi bir kamp oldu." diye konuştu.

Bizati, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından lige 3 puanla başlamak istediklerini vurgulayarak, "Boluspor da 3 puanla başlamak isteyecek ama biz her maça 3 puanla başlayıp devam ettirmek istiyoruz. Bursaspor hedefi olan, şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Çok geriye düşmüş durumdayız. Bir an önce toparlanıp hedefe doğru ilerlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

TFF 1. Lig'de bu yılki kadar rekabet olmadığını vurgulayan Bizati, "Herkes şampiyonluğa oynuyor. 10-12 takım hedefe oynuyor şu anda ama bunların içerisinde 3'ü çıkacak. Biz de o 3'ün içerisinde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a gitmek üzere otelden ayrılan Bursaspor, yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık karşılaşması oynayacak.

Bursaspor'un kampı sona erdi

Bursaspor'un kampı sona erdi

Bursaspor'un kampı sona erdi

Bursaspor'un kampı sona erdi

Bursaspor'un kampı sona erdi
AA / İbrahim Aktaş - Spor Haberleri
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Haber: Bursaspor'un kampı sona erdi - Haberler Spor
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