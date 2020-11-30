Son dakika yeni yasaklar neler? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar neler?
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Son dakika yeni yasaklar neler? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar neler?

30.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:29
Son dakika yeni yasaklar neler? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde bir kabine toplantısı daha gerçekleşiyor. Yeni yasaklar neler? Kabine toplantısı açıklamaları neler, sokağa çıkma yasağı var mı? Anaokulları kapandı mı? AVM'ler kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lere girişlerde HES koduyla girilecek. Salı günü yayınlanacak İçişleri Bakanlığı genelgesinden sonra tedbirler uygulamaya girecek.

YENİ YASAKLAR NELER?

  • Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır.
  • Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir.
  • Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir.
  • Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir.
  • Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir.
  • Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

HAMAM, SAUNA, SPOR SALONLARI FAALİYETLERİNE ARA VERİLECEK

Milletimizden salgının evlerde buluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabul etmeye ara vermelerini rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir. Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

Cumartesi-pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.

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