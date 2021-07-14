Son dakika... Tatvan'daki Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
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Son dakika... Tatvan'daki Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu

Son dakika... Tatvan'daki Van Gölü sahillerinde normalleşme yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bitlis'in Tatvan ilçesinde normalleşme süreciyle vatandaşlar, Van Gölü sahiline akın ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde normalleşme süreciyle vatandaşlar, Van Gölü sahiline akın ediyor.

Kısıtlama dönemlerinde yoğunluğun en düşük seviyede olduğu Van Gölü sahilleri, kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerine döndü.

Sahilde iş yeri bulunan Mehmet Kıranşal, salgın sürecini atlatmaya çalıştıklarını belirterek, yazın sıcak geçtiği illerde yaşayan vatandaşların bu dönemlerde tatillerini Tatvan'da geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Salgından dolayı zor bir dönemden geçtiklerini belirten Kıranşal, "Dileğimiz bir an önce salgının bitmesi. Tatvanlılar olarak gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Görüldüğü gibi sahilde yoğunluk var. İnsanlardan ricamız sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etsinler. Kurallara uyarsak bu illetten kurtuluruz." diye konuştu.

Yerel sanatçı Emre Tatar da salgın döneminde evden çıkmayan insanların kısıtlamaların kaldırılmasıyla sahile akın ettiğini dile getirdi.

Kurallara uygun şekilde misafirleri ağırladıklarını ifade eden Tatar, "Normalleşme sürecine girdik ama herşey bitmedi. Herkesten dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını istiyoruz. Kurallara uyarak bu sorundan kurtulabiliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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