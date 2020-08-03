Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
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Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki orman yangının 22 saat sonra kontrol altına alındığını, tahminen 300-400 hektar alanın etkilendiğini belirterek, yangının piknikçiler tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceğinin değerlendirildiğini, bu kapsamda bir kişinin...

Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması
03.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:47

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Menderes'teki orman yangının 22 saat sonra kontrol altına alındığını, tahminen 300-400 hektar alanın etkilendiğini belirterek, yangının piknikçiler tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceğinin değerlendirildiğini, bu kapsamda bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Pakdemirli, Menderes Ataköy Orman Yangını Ekip Binası önünde yaptığı açıklamada, dün saat 13.24 sıralarında başlayan orman yangınına 10 dakika içinde müdahale ettiklerini, 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelin çabası sonucu yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Bu süreçte bazen iletişim kazalarının da olabildiğini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dün gece geç saatlerde bir sitenin yandığına dair haber tabii ki doğru değil. Zarar gören, bir sitenin hidrofor kulübesi. Onun dışında Allah'a şükür bir yerleşim yeri veya insanımız zarar görmedi. Çok yakın bir zamanda Yunanistan'daki yangında 94 kişi hayatını kaybetti. Yangın bir savaş, her türlü kayıp olabilir. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de güçlü orman teşkilatımız sayesinde bu ve benzeri kayıpları uzun yıllardır yaşamıyoruz. Buradaki yangını 22 saatte kontrol altına aldık. Şükürler olsun. Burada cana gelmedi, mala gelmedi, ama tabii ki bir ağaç bile çok kıymetli. Çile Köyü'nden başlayıp denize kadar olan arazinin yanması söz konusu.

Bu kadar yangının çıktığı yerde bunlarla ilgili tamamen iyi niyetli olmak, biraz saflık olur, diye düşünüyorum ama bu konu özellikle kolluk kuvvetlerinin konusu, onlar çok yönlü araştırma yapıyorlar. Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var."

Orman teşkilatının asker ve polislerden sonra en fazla kayıp veren teşkilat olduğunu, Manisa'da devam eden yangında da bir arazözün devrildiğini aktaran Pakdemirli, 3 orman işçisinin yaralandığını ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Manisa Hacıköseli yangınının da büyük ölçüde kontrol altında olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Ateşin iki noktada toplandığını görüyoruz. Yangını 67 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına aldık. Zor bir yerde, sarp arazi, iklim koşullarının yardımcı olmadığı bir arazi. Şu saat itibarıyla kontrol altına aldık, demeyi hedefliyorduk ama henüz arkadaşlarımdan o bilgi gelmedi. İnşallah birkaç saat içinde soğutma faaliyetine geçebiliriz, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mangal kullanımıyla ilgili tedbir

Yangınların bu kadar sık olmasının, bazı tedbirlerin gözden geçirilmesini beraberinde getirdiğinin altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle orman alanlarında mangal kullanımıyla alakalı İçişleri Bakanımızla telefonda görüştük. O da bu konuyla ilgili çalışma yapıp tedbir alacağını söyledi. Son günlerdeki orman yangınlarının neredeyse 3'te birlik kısmının anız temizliğiyle alakalı çıktığını düşünürsek bu konuya da hassasiyetle eğilmemiz gerektiği görülüyor.

Maalesef dün Çatalca'da ve yakın zamanda Kemalpaşa'da çıkan yangınlarla alakalı orman teşkilatımızın, sabotaj olabileceğine dair düşünceleri var. Bunlarla ilgili çok yönlü soruşturma kolluk kuvvetlerimizce, valilerimizce yürütülüyor. Bunlarla ilgili bazı aksiyonlar alınmış durumda."

Son bir haftada ülke genelinde 146'sı orman, 81'i ziraat yangını olmak üzere toplam 227 yangının çıktığını, son 3 yıl ortalamasına göre 2020 yılında yüzde 27 daha fazla yangının meydana geldiğini aktaran Pakdemirli, buna rağmen yangın başına yanan alan miktarının gerilediğine dikkat çekti.

Bu gerilemede insansız hava araçları, termal kameralar gibi yeni teknolojilerin kullanımının etkisinin olduğunu, "neredeyse çakmak yakılsa tespit edilebilecek noktaya gelindiğini" dile getiren Pakdemirli, buna rağmen ihbarların da önemini koruduğunu, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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