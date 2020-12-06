Son dakika... Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Son dakika... Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Son dakika... Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ta güvenlik güçlerince Cizre ve Uludere ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçlerince Cizre ve Uludere ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik suçların engellenmesine yönelik ara yakalamaların da yapıldığı planlı çalışmalar kapsamında Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda toplam 126.03 gram eroin, 140.63 gram esrar, 62.59 gram metamfetamin, 0,98 gram bonzai ve 35 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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