Son dakika... Pfizer'in koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklandı
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Son dakika... Pfizer'in koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklandı

09.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:43
Son dakika... Pfizer'in koronavirüs aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklandı

Son dakika haberler: 43 binden fazla gönüllünün katıldığı bir çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı.

43 binden fazla gönüllünün katıldığı bir çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından müjdeli haber geldi. Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı.43 binden fazla gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğu görüldü.

"HARİKA BİR GÜN"

Hala devam eden çalışmalar ve etki düzeyi araştırması sürmesine rağmen aşının işe yaradığının ortaya konulduğunu belirten Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" derken "Aşama 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKYE'DE DE DENENİYOR

Türkiye'de dahil olmak üzere 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşının üreticilerinin bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi. Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. Pfizer, yıl sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla konuyla ilgili olarak, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Koronavirüs aşımızın üçüncü faz sonuçları, aşının COVId-19'a karşı koruma sağladığını gösterdi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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