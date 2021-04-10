Son dakika: MUHTARIN 'KAVGA' İHBARIYLA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ
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Son dakika: MUHTARIN 'KAVGA' İHBARIYLA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ÇORUM'da muhtar ve azaları, Polis Haftası dolayısıyla 2 grup arasında 'kavga' ihbarında bulunup, mahalleye çağırdıkları polislere pasta keserek, sürpriz yaptı.

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ÇORUM'da muhtar ve azaları, Polis Haftası dolayısıyla 2 grup arasında 'kavga' ihbarında bulunup, mahalleye çağırdıkları polislere pasta keserek, sürpriz yaptı.

Kentte Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve azaları, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde 2 grup arasında kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Muhtar ve azaları, olay yerine gelen polis ekiplerine ise Polis Haftası dolayısıyla pasta ile sürpriz yaptı. Şaşıran polisler, üzerinde '176'ıncı yılınız kutlu olsun' yazılı pastanın üzerindeki mumları üfleyip, sürpriz için teşekkür etti.

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray 'Emniyet teşkilatımızın 176'ıncı yılını en kalbi duygularımızla kutluyorum. Bugün onların günü böyle bir sürpriz yapmak istedik' dedi.

Görevli Komiser Yusuf Karatay de 'Biz buraya kavga anonsu ile gelmiştik, güzel bir sürprizle karşılaştık. Bize bu güzel günü yaşatan Muhtarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Son dakika: MUHTARIN 'KAVGA' İHBARIYLA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ
Son dakika: MUHTARIN 'KAVGA' İHBARIYLA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ
Son dakika: MUHTARIN 'KAVGA' İHBARIYLA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ
Son dakika: MUHTARIN 'KAVGA' İHBARIYLA GELEN POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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