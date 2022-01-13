Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Mersin'de 70 gram sentetik uyuşturucu ve 60 gram esrar ele geçirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
MERSİN (AA) - Mersin'de 70 gram sentetik uyuşturucu ve 60 gram esrar ele geçirilen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen Silifke ve Erdemli ilçelerindeki adreslere operasyon yapıldı.
Adreslerdeki aramada 70 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar, 15 Hint keneviri tohumu ve hassas terazi bulundu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.
AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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