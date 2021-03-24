Son dakika! Manisa'da maden bölgesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika! Manisa'da maden bölgesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

24.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:16
Son dakika! Manisa'da maden bölgesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde maden bölgesinde şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde maden bölgesinde şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Soma Termik Santrali'ne kömür taşımacılığı yapan Ömer Canpas (61) idaresindeki 45 YA 1027 plakalı kamyon, Eynez Mahallesi Maden Sahası Yolu'ndaki rampada seyir halindeyken, geriye doğru hareket edip şarampole devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canpas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın, Canpas'ın kalp krizi geçirmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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