Son Dakika | Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
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Son Dakika | Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
Son Dakika | Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

Son dakika gündem haberi... MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına sosyal medya hesaplarından propaganda yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskında, 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 58 örgütsel içerikli kitap ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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