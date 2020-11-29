Son dakika! Hatay'da korkutan ev yangını

Son dakika haber... Hatay'da korkutan ev yangını Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangın korkuttu Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karaalibölüğü mahallesinde bir evde henüz nedeni bilenmeyen şekilde yangın çıktı.