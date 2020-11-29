Son dakika! Hatay'da korkutan ev yangını
29.11.2020 17:58 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:03
Son dakika haber... Hatay'da korkutan ev yangını Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangın korkuttu Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karaalibölüğü mahallesinde bir evde henüz nedeni bilenmeyen şekilde yangın çıktı.
Hatay'da korkutan ev yangını
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangın korkuttu
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karaalibölüğü mahallesinde bir evde henüz nedeni bilenmeyen şekilde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen İtfaye Ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olayda yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ