Son dakika haberleri! Temizlik işçisinin duyarlılığı takdir topladı
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Son dakika haberleri! Temizlik işçisinin duyarlılığı takdir topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri! Temizlik işçisinin duyarlılığı takdir topladı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta temizlik işçisinin bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyası polis aracılığıyla sahiplerine teslim edildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Kahramanmaraş'ta temizlik işçisinin bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyası polis aracılığıyla sahiplerine teslim edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Metin Çayır, İsmet Paşa Mahallesinde görev alanında temizlik çalışması yaparken bir miktar ziynet eşyası buldu. Ziynet eşyasını polise teslim eden Çayır, bu duyarlığıyla emniyet mensuplarının da takdirini topladı.

Geçtiğimiz aylarda da bir miktar para bularak sahibine teslim eden Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu davranışıyla vatandaşa güven verdi.

Yapılan davranış nedeniyle çalışma arkadaşına teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Bölgelerinde gösterdikleri hassasiyet ve dikkat sayesinde birçok vatandaşımızın mağduriyetinin önüne geçtiler. Ben tüm personel arkadaşlarımıza gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri! Temizlik işçisinin duyarlılığı takdir topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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