Son dakika haberleri... Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Çorlu ilçesinde Polifarma ilaç firmasını ve şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Çorlu ilçesinde Polifarma ilaç firmasını ve şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Yıldırım, Polifarma İlaç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Kumrulu'dan tesis hakkında bilgi aldı.

Yıldırım daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın ailesini ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Yıldırım, şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Yıldırım, ziyarette şehit Acar'ın eşyalarının bulunduğu odayı da gezdi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce ilçede bir alışveriş merkezinde kurulan standını da ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlara bilgilendirme broşürleri verdi ve karanfil hediye etti.

Ziyareti sırasında Yıldırım'a Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman