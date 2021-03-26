Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
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Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada

Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL - Haberler | Güncel
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada

SULTANGAZİ'de aynı gün iki farklı eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın, bir miktar para ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

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SULTANGAZİ'de aynı gün iki farklı eve hırsızlık amacıyla giren 3 kadın, bir miktar para ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. 3 kadının girdikleri binadaki evlerin zillerini çaldıkları, içeride kimse yoksa eve girip hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Polis kadınları yakalamak için çalışma başlattı. 

Hırsızlık olayları geçen hafta Cuma günü İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İlk olarak Celal ve Zemine Uzun isimli yaşlı çiftin ikamet ettiği binanın önüne gelen kimliği belirsiz ve cerrahi maskeli üç kadın, dış kapısı açık olan binanın giriş katındaki dairenin ziline uzun bir süre bastı. Yaşlı çiftin evde olmadığını anlayan şüpheliler, içeri girerek dairenin kapısını manyetik bir kartla açtı. Eve giren şüpheliler, evin altını üstüne getirdi. Evde bulunan yaklaşık 2 bin 500 TL para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, daha sonra binadan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Misafirliğe giden Celal ve Zemine Uzun çifti, eve geldiklerinde şok yaşadı. Evdeki dağınıklıktan hırsızların içeri girdiğini anlayan yaşlı çift, durumu ev sahibine haber verdi. 

"KİRA PARAMI ÇALDILAR"

Yaşadığı olayı anlatan Zemine Uzun, "Saat 15.00'da evden çıkarak komşulara gittim. İki saat sonra eve geldim. İçeri girdiğimde evin dağınık olduğunu gördüm. Evde bulunan paramı almışlar. Çalınan para da kira parasıydı. Hepsini alıp götürmüşler" dedi. Bina sakinlerinden Yahya Yavuz ise, "Binanın dış kapısı açık olduğu için binaya girmeleri zor olmuyor. Binaya girdikten sonra binanın giriş katında bulunan dairenin ziline basıyorlar. Evde birilerinin olup olmadığını teyit etmek için zile basıyorlar. Eğer evde birileri varsa, adres sorma bahanesi uydurup geri dönüyorlar. Evde birilerinin tepki vermediği zaman ya da kapıyı açan olmadığı zaman da ellerinde bulunan cisimlerle kapıyı çok rahatlıkla açabiliyorlar. Bunlar her halde tecrübeli. Çünkü sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Aynı yöntemle binada bulunan daireye de bu şekilde giriyorlar. Evin bölümlerini hepsini teker teker inceliyorlar. Her yere bakıyorlar. Evde bulunan bir miktar para ile ziynet eşyalarını alıyorlar. ve hiç bir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallayarak, binadan rahatlıkla çıkıp uzaklaşıyorlar. Bunlar bu işi süreklilik haline getirmişler. Son zamanlarda mahallemizde biz bu haberleri çok duyuyoruz. Görüntülerde de görüldüğü gibi bunlar üç kadın. Kadınlardan birinin yaşı da bir hayli yüksek. Bunların yakalanıp cezalarını çekmelerini istiyoruz" diye konuştu. 

BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAMERADAÜç şüpheli kadının binaya giriş ve çıkışları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dış kapısı açık olan binanın önüne gelen şüphelilerin önce dairenin dış ziline bastıkları görülüyor. Bu esnada bina sakinlerinden bir kadının dışarı çıktığı buna rağmen şüphelilerin rahat tavırlarıyla bina içine girdikleri kameraya yansıyor. Üç şüpheli daha sonra binadan çıkarak, olay yerinden uzaklaşıyor. 

AYNI GÜN BAŞKA BİR EVDEN HIRSIZLIK İDDİASIAynı gün İsmetpaşa Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mohamad Sarha'nın ikamet ettiği binaya gelen şüpheliler, Sarha'nın yaşadığı zemin katına inerek, kapıya vurdu. Kapıyı açan olmayınca, kapıyı manyetik kartla açtığı düşünülen şüpheliler içeri girerek, evde bulunan yaklaşık 15 bin TL paranın yanı sıra, Sarha'nın çocuğuna ait içinde para bulunan kumbarayı alarak, olay yerinden uzaklaştılar. İşten eve gelen Mohamad Sarha, hırsızlık olayından haberdar olduktan sonra durumu ev sahibine iletti. Sarha, Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, üş şüpheli kadından şikayetçi oldu. 

"ÇOCUĞUMUN KUMBARASINI DA ÇALDILAR"

Mohamad Sarha, "Kapıya vuruyorlar. Evde kimse yok. Eşim bir üst kata komşuya çıkıyor. İçeri girip para almışlar. Benim çocuğuma ait kumbara vardı onu da almışlar. Yaklaşık 15 ila 18 bin arasında para almışlar" dedi. Bina sahibi olan Ferhat Bulut ise, "Cuma günü saat 15.30 civarında Mohamad arkadaşın evine giriyorlar. O saatlerde de bina sakini olan ablamlar, üç kadınla binanın girişinde karşılaşıyorlar. 'siz kimsiniz?' diye soruyorlar. Onlar da 'misafirlikten çıktık' diyorlar. Bayan oldukları için şüphelenmiyorlar. Akşam saatlerinde de hırsızlık olayının farkına varıyorlar. Bize gelip söylediler. Bizde araştırdık. Binanın girişindeki karşılaştıkları bina sakinlerine gösterdik ve teşhis ettik onları. O ara yaptığımız araştırmalarda aynı gün aynı saat içerisinde bir başka eve de aynı yöntemle girdiklerini öğrendik" diye konuştu.  


Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada
Sultangazi'de aynı gün iki evden hırsızlık yapan 3 kadın şüpheli kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL

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