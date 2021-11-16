Son dakika haberleri: Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi öldü

Son dakika haberi... Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi'nde kendisine ait arazide çalışan Seyfettin Erdoğan'ın üzerine kestiği ağaç devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Erdoğan'ın cesedi, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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