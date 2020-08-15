Son dakika haberleri! Sakarya'da babaannesini silahla öldüren, babasını yaralayan zanlı yakalandı Son dakika haberi: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartışma sırasında tüfekle ateş açması sonucu babaannesinin ölümüne, babasının yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartışma sırasında tüfekle ateş açması sonucu babaannesinin ölümüne, babasının yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Durmuşlar köyünde yaşayan E.G. ile babası Ö.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.G'nin tüfekle ateş açması sonucu babası göğüs bölgesinden, kavgayı sonlandırmaya çalışan babaannesi R.G. dizinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan babaanne R.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, baba Ö.G. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından suç aleti tüfekle yakalanan şüpheli E.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA