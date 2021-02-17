Son dakika! Nijerya'da yatılı okula baskın! 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı
17.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:01
Son dakika! Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.
Nijer Eyalet Hükümeti Bakanı İbrahim Matane, sabaha karşı 03.00'te gerçekleşen baskında, askeri üniforma giyen 'haydutların' çocukları kaçırmak için güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiğini doğruladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu