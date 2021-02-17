Son dakika! Nijerya'da yatılı okula baskın! 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı

Son dakika! Nijerya'nın Niger eyaletindeki bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.