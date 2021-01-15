Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

15.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:46
Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Çamköy Mahallesi'nde ikamet eden H.E'nin elinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüpheli, aracındayken yakalandı.

Araçtaki aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen başsız heykel ele geçirildi. Zanlının ifadesi doğrultusunda M.M. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor İsmail Kartal Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:47:41. #1.15#
title