Son dakika haberleri: Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Son dakika habere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Çamköy Mahallesi'nde ikamet eden H.E'nin elinde bulunan tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüpheli, aracındayken yakalandı.
Araçtaki aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen başsız heykel ele geçirildi. Zanlının ifadesi doğrultusunda M.M. de gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç