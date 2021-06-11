Son dakika haberleri: MSB: "Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu"
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Son dakika haberleri: MSB: "Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu"

Son dakika haberleri: MSB: 'Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin'de silah kazası sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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