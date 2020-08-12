Son dakika haberleri! Mardin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi Son dakika haberleri... Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.

Vali Demirtaş, güvenlik personeli ve ilgili kurumların personeli tarafından oluşturulan ekiplerin gerçekleştirdiği Kovid-19 denetimlerine eşlik etti.

Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA