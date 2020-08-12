Son dakika haberleri! Mardin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
Son dakika haberleri... Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.
12.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:13
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı.
Vali Demirtaş, güvenlik personeli ve ilgili kurumların personeli tarafından oluşturulan ekiplerin gerçekleştirdiği Kovid-19 denetimlerine eşlik etti.
Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
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Kaynak: AA