Son dakika haberleri... Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

İ.Ü'nün kullandığı 35 AU 0945 plakalı otomobil ile M.Ü. idaresindeki 45 DV 435 plakalı kamyonet, Sarıgöl-Karacaali Mahallesi kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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