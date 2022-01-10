Son dakika haberleri... Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.
İ.Ü'nün kullandığı 35 AU 0945 plakalı otomobil ile M.Ü. idaresindeki 45 DV 435 plakalı kamyonet, Sarıgöl-Karacaali Mahallesi kara yolunda çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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