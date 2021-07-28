Kosovalı çocuklar "Oyun Karavanı Projesi"nde buluştu
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Kosovalı çocuklar "Oyun Karavanı Projesi"nde buluştu

Kosovalı çocuklar 'Oyun Karavanı Projesi'nde buluştu
Anadolu Ajansı / Eren Beksaç - Haberler | Güncel

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre enstitülerince gerçekleştirilen "Oyun Karavanı Projesi" Kosovalı çocuklarla buluştu.

Çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre enstitülerince gerçekleştirilen "Oyun Karavanı Projesi" Kosovalı çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Okçular Vakfı tarafından desteklen proje kapsamında, Prizren'e bağlı Reçan köyündeki çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğu çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi sağlandı.

Okçular Vakfı Balkan Masası Yetkilisi Mustafa Salihoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'da verimli geçen etkinliklerin ardından Kosova'ya geldiklerini söyledi.

İleride daha güzel projeler yapmayı hedeflediklerini belirten Salihoviç, "Balkan çocuklarını ziyaret etmek, hasbihal etmeyi amaçlıyoruz. Memnun kaldığımız bir proje oluyor ve güzel tepkiler almaktayız. 'Çocuklar gülsün, dünya gülsün' sloganıyla dolaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplamda iki gün sürecek projede Kosova'nın Drenas, Dobruçan, Reçan ve Mamuşa bölgelerinde kurulacak tanıtım stantlarında çocuklara çeşitli konularda bilgiler verilecek.

Çocuklar oyun karavanıyla oyunlar oynarken, Türk kültürüne dair filmler, müzikler, masallar, kitaplar, geleneksel sporlarla tanışma fırsatı edecek.

Kosovalı çocuklar 'Oyun Karavanı Projesi'nde buluştu
Kosovalı çocuklar 'Oyun Karavanı Projesi'nde buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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