Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Yüzellik Sokak'ta bir ikamete düzenlenen operasyonda T.E. ve A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada 330 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil