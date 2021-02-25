En fazla kazandıran yatırım fonları
25.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:00
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,903789
|4,09
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,101522
|4,08
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012410
|3,78
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107252
|2,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|137,720117
|2,98
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,724528
|2,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,080028
|2,66
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,053400
|2,54
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037899
|2,47
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084985
|2,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500