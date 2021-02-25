En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,09 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.