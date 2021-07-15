Son dakika haberleri: Kadın mehteranlar 15 Temmuz'da "Ölürüm Türkiyem" dedi
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Son dakika haberleri: Kadın mehteranlar 15 Temmuz'da "Ölürüm Türkiyem" dedi

Son dakika haberleri: Kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırladıkları klipte "Ölürüm Türkiyem" parçasını seslendirdi.

Mersin'in Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırladıkları klipte "Ölürüm Türkiyem" parçasını seslendirdi.

İlçe sahilinde bulunan Ay Yıldız ve Türk dünyası bayrakları altında seslendirilen parça ile geçmişten günümüze milli mücadelede kadınların ön safta olduğuna dikkat çekildi. 83 milyonun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Erdemli Belediyesi Kadın Mehteran Takımı 'Ölürüm Türkiye'm' dedi.

Tarih boyunca kadınlarımızın milli mücadelede ön safta olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Kurtuluş Savaşında Kara Fatmalar, sırtında top mermisi taşıyan kadınlarımız, 15 Temmuz da en ön safta olan kadınlarımız. Modern Türkiye'nin aydınlık Türkiye'nin kurulmasında gayret sarf eden kadılarımız olduğu müddetçe bu ülke dünyanın efendisi olacak. Çünkü biz tarihte bunu gördük ve bunu sağlayacağız, tıpkı kadın mehteran takımı da bunlara bir örnek. Biz şunu sağlamaya çalışıyoruz, kadınlarımızın giriştiği kadınlarımızın içinde olduğu gayretlerinin söz konusu olduğunda o iş kesinlikle başarıyla taçlandırılır, diye bunun en güzel örneğini de kadın mehteran takımıyla gösterdik" diye konuştu.

"En ön saflarda yer almaktan gurur duyuyoruz"

Erdemli Belediyesi Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda yer alan Türk dünyası bayrakları altında, 'Ölürüm Türkiyem' parçasını seslendiren kadın mehteranlar, aynı ruh ve heyecanı gelecek nesillere aktaracaklarını vurguluyor. Kadın Mehteran Takımı'ndan Afra Nur Koç, "Biz kadın mehter takımı olarak ecdadımızı örnek alarak en ön saflarda yer almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Bir diğer mehteran Melise Kırcılı ise "Ben 15 yaşındayım kadın mehteranıyım, kadın mehteran olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Kadın mehteranlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek programlarda da yer alacak. - MERSİN

Son dakika haberleri: Kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi
Son dakika haberleri: Kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi
Son dakika haberleri: Kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi
Son dakika haberleri: Kadın mehteranlar 15 Temmuz'da 'Ölürüm Türkiyem' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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