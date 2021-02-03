Son dakika haberleri! Hatayspor'un son dakika transferi; Youssouf Kone
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Son dakika haberleri! Hatayspor'un son dakika transferi; Youssouf Kone

03.02.2021 15:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:42
Son dakika haberleri! Hatayspor'un son dakika transferi; Youssouf Kone

Gelen son dakika haberlerine göre Atakaş Hatayspor transferin son gününde imza attırdığı Youssouf Kone için imza töreni de düzenledi.

Atakaş Hatayspor transferin son gününde imza attırdığı Youssouf Kone için imza töreni de düzenledi. Onursal Başkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'ın da katıldığı törende sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz Olimpique Lyon takımından tecrübeli sol bek oyuncusu Youssouf Kone ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlamıştır. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Youssouf Kone'ye ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.


Son dakika haberleri! Hatayspor'un son dakika transferi; Youssouf Kone

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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