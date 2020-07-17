Son dakika haberleri! GSO'nun girişimleriyle maske ve koruyucu ekipman ihracatında hibe şartı kolaylaştırıldı
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Son dakika haberleri! GSO'nun girişimleriyle maske ve koruyucu ekipman ihracatında hibe şartı kolaylaştırıldı

Son dakika haberi: Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, maske ve tulum üreticisi firmaların talepleri doğrultusunda, ihracat şartlarının kolaylaştırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na ilettikleri rapor ve başvuruların olumlu sonuç verdiğini belirterek,...

Son dakika haberleri! GSO'nun girişimleriyle maske ve koruyucu ekipman ihracatında hibe şartı kolaylaştırıldı
17.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:50

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, maske ve tulum üreticisi firmaların talepleri doğrultusunda, ihracat şartlarının kolaylaştırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na ilettikleri rapor ve başvuruların olumlu sonuç verdiğini belirterek, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından koruyucu donanım ürünlerinin teslim edilen ürün sayısına göre ihracat izni verilecek ürün sayılarında iyileştirme yapıldığını kaydetti.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Odamızın maske ve tulum üreticisi firmalarımız için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde yapmış olduğu girişimler sonuç verdi. Haziran ayında odamızda koruyucu maske ve tulum üretimi yapan firmalarla gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda üreticilerin yaşamış olduğu sorunları belirledik. Belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileriyle birlikte TOBB nezdinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na hitaben raporlarımızı hazırlayarak ilettik. Girişimlerimiz sonucunda 13.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Devlet Malzeme Ofisi kişisel koruyucu donanım ürünlerinin (maske, tulum, önlük, gözlük) mal alım sözleşmesinin bazı maddelerinde değişiklik yaparak teslim edilen ürün sayısına göre ihracat izni verilecek ürün sayılarında iyileştirmeye gitti. Buna göre hibe yapılan ürün sayısına göre ihracat yapılabilecek ürün sayıları artırıldı" dedi.

Adnan Ünverdi, yapılan düzenlemenin sektör açısından önemine vurgu yaparak, "Dünya piyasalarında artan rekabet, sürekli değişen üretim maliyetleri gibi sebeplerle rekabetçi fiyat belirleme konusunda sıkıntı yaşayan üreticilerimiz için yapılan bu düzenleme, sektörümüze önemli katkılar sağlayacaktır. Koruyucu donanım ürünlerindeki ihracatımız önümüzdeki süreçte daha da artacak ve sektörümüz rahat bir nefes alacak. Önerilerimizi dikkate alarak kısa sürede harekete geçip girişimlerde bulunan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, koruyucu ekipman üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın yurtdışında rekabet gücünü artırmayı sağlayacak olan düzenlemeleri kısa sürede hayata geçmesini sağlayan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a, Devlet Malzeme Ofisi yönetimine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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