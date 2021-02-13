Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mardin Kızıltepe'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile Kızıltepe ilçesine gitti.

Burada Kaymakamlığa bağlı Atatürk Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçen Kasapoğlu, burada da bir süre partililerle görüştü.

Kasapoğlu, ziyaretleri sırasında kendisini karşılayan gençlerle de sohbet etti. Gençlere kitap, forma ve top hediye eden Kasapoğlu, onlarla fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar