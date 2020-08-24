Son dakika haberleri: Filipinler'de art arda patlamalar: 5 asker öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Filipinler'de art arda patlamalar: 5 asker öldü

Son dakika haberine göre Filipinler'in güneyinde meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haberleri: Filipinler'de art arda patlamalar: 5 asker öldü
24.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:08

Filipinler'in güneyinde meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Strait Times gazetesindeki habere göre, Sulu eyaletine bağlı Jolo kentinde öğle saatlerinde Jolo Town Plaza yakınındaki iş hanı önünde park halindeki askeri tırın hedef alındığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

Askeri yetkililer, bu patlamada en az 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, ikinci patlamanın da yerel saatle 13.00 civarında, ilk patlamanın olduğu sokağın 100 metre ilerisinde gerçekleştiği kaydedildi.

İkinci patlamada, can veya mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sulu Birleşik Görev Gücü Sözcüsü Yüzbaşı Rex Payot, basına yaptığı açıklamada, askerlerin, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamında görevli yetkililere yardım etmek üzere bölgede bulunduğunu aktardı.

Payot, ağır bir saldırı olduğunu söyleyerek, henüz konuyla ilgili detay veremeyeceğini dile getirdi.

DEAŞ'ın iddiasına dayandırılan açıklama

Diğer yandan İnternet Güvenlik İzleme Servisinin (SITE Intelligence Group) internet sitesinde, DEAŞ'ın iddiasına dayandırılarak yapılan açıklamada, saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

İkinci patlamanın olduğu yerin, 27 Ocak 2019'da bir kilisedeki pazar ayini sırasında yapılan ve 23 kişinin ölümüne neden olan iki ayrı bombalı saldırının meydana geldiği yere yakın olması dikkati çekti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Güncel
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş Güncel
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Koronavirüs nedeniyle işçi ve işverene verilen destekler ödenmeye devam edecek
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Sürekli köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı
Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
Son Dakika: Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
Şampiyonlar Ligi'ni kaybeden PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, gözyaşlarını tutamadı
'Laf attın' kavgası bir genci hayattan kopardı
"Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı
Paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasına yakalandı
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Halit Ergenç Sertab Erener
Spor Ali Koç Jose Sosa Fuat Çapa Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kozan İzmir Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Filipinler'de art arda patlamalar: 5 asker öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 10:12:17. #1.15#
title