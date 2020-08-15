Son dakika haberleri! Fare zehri içip intihar ettiğini söyledi, polisi arayıp yardım istedi Son dakika haberleri... Fare zehri içip intihar ettiğini söyledi, polisi arayıp yardım istedi -Ulu mezarlık karşısında baygın yatan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı Çorum'da fare zehri içerek intihara kalkıştığını belirten bir kişi polis ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi.

Fare zehri içip intihar ettiğini söyledi, polisi arayıp yardım istedi -Ulu mezarlık karşısında baygın yatan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı ÇORUM - Çorum'da fare zehri içerek intihara kalkıştığını belirten bir kişi polis ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. Olay, Ulumezarlık civarında meydana geldi. İddialara göre E.K. isimli şahıs polis ve ambulansı arayarak intihar ettim ihbarında bulundu. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ulumezarlık karşısında E.K.'yi kaldırımda baygın yatarken buldu. 112 ekibinin de geldiği olay yerinde polisin ne içtin sorusuna E.K., fare zehiri içtim cevabını verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Kaynak: İHA