Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da annesi ve üvey kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haberine göre Eyüpsultan'da, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.
Eyüpsultan'da, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.
Polis merkezine giderek annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemesi üzerine gözaltına alınan Uğur B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan ve sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenilen şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Polis, dün Uğur B'nin itirafı sonrasında gittiği Esentepe Mahallesi Parküstü Sokağı'ndaki adreste, kardeşi Mesut B. ve annesi Şükran B'yi elleri arkadan bağlı şekilde ölü bulmuş, cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar