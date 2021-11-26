Son dakika haberleri | Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hayrettin Uysal için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hayrettin Uysal için Tbmm'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Uysal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Uysal'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İstanbul Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümünden mezun olan Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Raportörlüğü, Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu Genel Başkanlığı yaptı. 13, 14, 15 ve 16. Dönem Sakarya milletvekili olarak Meclis'e giren Uysal, 40. Hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinde bulundu.

Uysal, evli ve 1 çocuk babasıydı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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