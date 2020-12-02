Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı

02.12.2020 04:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 04:46

Edinilen son dakika haberine göre Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı Esenyurt'ta bir binanın 2'nci katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangından etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 869. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangın esnasında sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama yaşandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yangının yaşandığı dairede oturan bir vatandaş ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen yaralı, çevre hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan yangın esnasında oluşan patlamanın etkisiyle, çevre binalardaki bazı daireler zarar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Esenyurt'ta korkutan yangın: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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