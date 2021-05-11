Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Kaçmaz yönetimindeki 23 AL 145 plakalı otomobil, Çayda Çıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda beton bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Firdevs Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kaçmaz ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.

Ekipler, kazada hurdaya dönen aracı ve bariyerleri keserek yaralıları çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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