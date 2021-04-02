Son dakika haberleri! Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri yaralandı
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Son dakika haberleri! Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri yaralandı

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 2 Ukrayna askeri yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askerinin yaralandığı bildirildi.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askerinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların 13 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi. Ayrılıkçıların ateşi sonucu dün Donbas'ın Şumı ve Novotoşkovka bölgelerinde Ukrayna ordusundan 2 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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