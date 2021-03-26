Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yerli olarak devam ediyor"
Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel