Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları'na göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ise Murat Eskici atandı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Sütçü atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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