Son dakika haberleri! Çocuklara trafik kuralları anlatıldı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik kurallarını anlattı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Birimi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Trafik Timi, Motosikletli Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Köpek Unsurları tarafından Adıyaman Ayyıldız İlkokulundaki 375 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.

Karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı, okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları konularında bilgiler verildi.

Öğrencilere verilen bilgiler sonrasında köpek unsurunun gösteri yapmasına müteakip, 'Tim Jandarma' isimli çizgi filim izletildi. Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ile boyama kitabı dağıtıldı. - ADIYAMAN