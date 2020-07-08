Son dakika haberleri: Çinli teknoloji devi Türkiye'ye yatırıma geliyor
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Son dakika haberleri: Çinli teknoloji devi Türkiye'ye yatırıma geliyor

Son dakika haberlerine göre Philips, Dyson, Kyocera ve Corsair gibi dünya teknoloji devlerinin Türkiye partneri olan Boğaziçi Bilgisayar, Çin merkezli router, modem ve switcher üreticisi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Son dakika haberleri: Çinli teknoloji devi Türkiye'ye yatırıma geliyor
08.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:31

Philips, Dyson, Kyocera ve Corsair gibi dünya teknoloji devlerinin Türkiye partneri olan Boğaziçi Bilgisayar, Çin merkezli router, modem ve switcher üreticisi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Boğaziçi Bilgisayar ve H3C'den yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Bilgisayar, Çinli teknolojik alt yapı devi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Tecde Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Bilgisayar bu yılın başı itibariyle H3C ile satış ve pazarlama alanında iş birliği ve projeler yürütüyor. 2019'u 5 milyar dolar ciro ile kapatan Çinli teknolojik alt yapı firmasının gelecek yıl Türkiye'de yatırım yapması hedefleniyor.

Teknoloji alanında cazibe merkeziyiz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, "Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse dinamik yapısıyla küresel teknoloji devleri için üretim ve pazarlama anlamında cazibe merkezi. Dinamik nüfus yapımız ve teknoloji alanındaki tecrübelerimiz büyük yatırımları çekmek için ciddi bir avantaj. H3C'nin dünya genelinde 13 bin çalışanı var. Türkiye, bu şirketin Avrupa ve Ortadoğu üretim üssü olabilir. Ülkemizde IT ve Network ürünleri sektörünün toplam hacmi 450 milyon dolar. H3C ile bu pastadan yüzde 10 pay almamız halinde Çinli şirketten ülkemize fiziki yatırım gerçekleşecek. Bu hedefimizin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Yatırıma Çinliler de sıcak bakıyor

Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder ise, H3C ile yılın başından bu yana Özbekistan, Kazakistan ve Almanya özelinde katma değeri yüksek satış projelerine imza attıklarını ifade etti.

Önder, şunları aktardı:

"Şu ana kadar geliştirdiğimiz ortak projeler, H3C ile yaptığımız anlaşmanın ne denli doğru bir adım olduğunun açık bir göstergesi. Çinli teknoloji devinin globaldeki toplam çalışan sayısının yüzde 50'sini ar-ge departmanı oluşturuyor. Şirket olarak asıl hedefimiz teknoloji devinin Türkiye'de fiziki yatırım yapması. Bu yatırımın gerçekleşmesi halinde ilk iki yılda 200 kişiye istihdam sağlamış olacağız. Bunun yanında Türkiye, H3C'nin Avrupa'da ve yakın coğrafyada üretim merkezi olacak."

Türkiye'den Avrupa pazarına açılmak istiyoruz

H3C Türkiye Ülke Müdürü Mr. ZHAO Long da Boğaziçi Bilgisayar ile gerçekleştirdikleri distribütörlük anlaşmasına ve Türkiye'ye yatırımla ilgili planlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye pazarına girmeden önce birçok firmayı araştırdık. Boğaziçi Bilgisayar gerek satış-pazarlama ağı gerekse sektör tecrübesi açısından bizleri etkiledi. Yaklaşık 6 aydır bir dizi projeyi birlikte yürütüyoruz. Türkiye, teknoloji yatırımları için doğru bir ülke. H3C'nin satış ve pazarlama ağı Çin dışında Japonya, Tayland, Pakistan, Kazakistan, Rusya, Malezya ve Türkiye'de mevcut. 2020'nin ilk altı ayında Türkiye hem ciro hem de satış ağı konusunda bu ülkeleri geride bıraktı. Bu yıl ve 2021'in ilk çeyreği, H3C'nin muhtemel Türkiye yatırımında belirleyici olacak."

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Kaynak: AA

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