Cihangir'deki doğalgaz patlaması davası: 4 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

CİHANGİR'de 12 Haziran 2016'da beş katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin iki İGDAŞ görevlisinin 3 yıl 4'er hapis aldığı ve istinaftan bozularak dönen davada, savcı mütalaasını açıkladı.

CİHANGİR'de 12 Haziran 2016'da beş katlı Safir Apartmanı'nın en üst katında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin iki İGDAŞ görevlisinin 3 yıl 4'er hapis aldığı ve istinaftan bozularak dönen davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, ev sahibi ve kombis servis yetkilisi sanıkların da içinde bulunduğu 4 sanığın da "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat katıldı. Diğer sanıklar ev sahibi Pınar Arslantürk, İGDAŞ görevlileri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir ise duruşmaya katılmadı. Patlama sonucu hayatını kaybeden simitçi Feridun Yükseltürk'ün ve ağır yaralanarak yatağa bağımlı hale gelen taksici Veysi Bulut'u ise avukatları temsil etti.

ŞİKAYETÇİLER: TÜM SANIKLAR CEZALANDIRILSIN

Şikayetçi Veysi Bulut ailesinin avukatı Hasan Pilavcı, şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Ölen Feridun Yükseltürk'ün mirasçılarının avukatı Ömer Öksüz de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI TÜM SANIKLARA CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkımdaki mütalaasında, Firuzağa Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu dairenin yıkılan duvarlarına ait molozların patlamanın etkisiyle maktül Feridun Yükseltürk'ün üzerine düşerek olay yerinde yaşamını yitirmesine yol açtığını belirtti. Etrafa saçılan molozların taksinin üzerine düşmesi üzerine şoför Veysi Bulut'un yaşamını tehlikeye sokacak derecede ağır şekilde yaralandığı kaydedildi. İstinaf bozma ilamında bilirkişi raporuna göre İGDAŞ'ın bilgisi dışında kombisini değiştiren, süreç içinde gerekli bakım ve kontrolü yapmayan daire sahibi Pınar Arslantürk'ün tali kusurlu, İGDAŞ'a bildirimde bulunmayan kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat'ın tali kusurlu ve iki İGDAŞ görevlisinin asli kusurlu oldukları belirtildiği anlatılarak tüm sanıkların "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

SON SAVUNMALAR İÇİN ERTELENDİMütalaaya karşı söz alan sanık Murat Savaş Polat, "Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanık avukatları da mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cihangir'de 12 Haziran 2016'da, Safir Apartmanı'nın beşinci katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda, evin önünde olan 75 yaşındaki simitçi Feridun Yükseltürk, binadan düşen molozların altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayda taksi şoförü Veysi Bulut ise binadan kopan klima dış ünitesi ve molozların, içinde bulunduğu aracın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı. İddianamede, iki İGDAŞ görevlisi, bir teknik servis görevlisi ve evin sahibi hakkında "Taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Haziran 2019'da yapılan yargılama sonucunda, İGDAŞ'da teknisyen olan sanıklar Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir'in "Taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmış, ev sahibi sanık Pınar Arslantürk ve kombi servis yetkilisi Murat Savaş Polat'ın ise olayda taksirlerinin bulunmadığı anlaşıldığından beraatlerine karar verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de yasal ve yeterli gerekçelerle hüküm kurulmadığını belirterek kararı bozmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı