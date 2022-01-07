Son dakika haberleri! Bursa'da kazada can pazarı - Haberler
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Son dakika haberleri! Bursa'da kazada can pazarı

Son dakika haberleri! Bursa'da kazada can pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da meydana gelen feci kazada araç içerisinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA (İHA) - Bursa'da meydana gelen feci kazada araç içerisinde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı Mamuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarpışan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Son dakika haberleri! Bursa'da kazada can pazarı

Son dakika haberleri! Bursa'da kazada can pazarı

Son dakika haberleri! Bursa'da kazada can pazarı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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