Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.
Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız