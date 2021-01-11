Son dakika haberleri | Berat Ayberk Özdemir'den Gençlerbirliği'ne veda ziyareti

Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer olan Berat Ayberk Özdemir, İlhan Cavcav Tesisleri'nde, Başkent ekibiyle vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım arkadaşlarıyla, teknik ekiple ve kulüp personeliyle bir araya gelerek veda konuşması yapan Berat, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Gençlerbirliği'nin kendisi için bir yuva olduğunu, bir gün yolunun yeniden İlhan Cavcav Tesisleri'yle kesişeceğini belirten Berat vedasında,"8 yaşında girdiğim tesiste telleri aşarak A takıma çıktım. Yeri geldi mutluluğumu, yeri geldi acılarımı bu tesiste yaşadım ve bugün Berat'ı, Berat yapan Gençlerbirliği'nden ayrılıyorum. Yuvama veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Cavcav'a emekleri ve desteği için teşekkür eden Berat, kalbinin bir köşesinde her zaman Gençlerbirliği'ni taşıyacağını aktardı.

Cavcav da "Altyapımızdan çıktın, oynadığın futbolla ve karakterinle bizi gururlandırdın. Şimdi yine bizim altyapımızı gururla temsil edeceğinden şüphem yok. Başarılar diliyorum."değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan ATA