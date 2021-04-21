Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde ??Caruana ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde ??Caruana'yı karşılaması İki bakanın oturması Heyetlerarası toplantı ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde ??Caruana ile bir araya geldi.