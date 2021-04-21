Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde ??Caruana ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde ??Caruana'yı karşılaması İki bakanın oturması Heyetlerarası toplantı ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde ??Caruana ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde ??Caruana'yı karşılaması
İki bakanın oturması
Heyetlerarası toplantı ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Maliye ve İstihdam Bakanı Clyde ??Caruana ile bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı