Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Haiti ile ilişkilerin her alanda geliştirileceğine vurgu yaptı

Bakan Çavuşoğlu, Haiti ile ilişkilerin her alanda geliştirileceğine vurgu yaptı PORT AU PRINCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile düzenlenen ortak basın toplantısında Haiti ile ilişkilerin her alanda geliştirileceğine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaretinin ardından işbirliği imkanlarını ele almak ve anlaşmalar imzalamak üzere Haiti'ye geldi. Çavuşoğlu, başkent Port au Prince'de Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Devlet Başkanı Jovenel Moise ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Joseph, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, nazik ve sıcak karşılamalarından dolayı mevkidaşı Joseph'e teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Bakan Çavuşoğlu, Joseph'in Haiti'ye ve halkına olan adanmışlığı ve vizyonu karşısında çok etkilendiğini dile getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Moise arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, iki liderin ikili ilişkiler için önemli hedefler belirlediğini ve onlara ulaşmak için mevkidaşı Joseph ile çalışacaklarını açıkladı. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutları ile ele aldıklarını ve ilişkileri her alanda geliştireceklerini aktardı. Bakan Çavuşoğlu, enerji, inşaat, yenilenebilir enerji ve özellikle ekonomi alanında birlikte çalışmalar yapılacağını aktarırken, bu konuda Bakan Joseph ile mutabık kaldıklarını açıkladı. Çavuşoğlu, Joseph ile kısa vadede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hemfikir olduklarını aktarırken, 7 önemli anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, geçmişte Haiti'nin birçok felaket yaşadığına değinerek, Türkiye'nin her zaman Haiti'ye yardım eli uzattığını ve uzatmaya devam edeceğini vurguladı. İki ülke arasındaki ziyaretlerin devam edeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Başkan Moise'yi Türkiye'de ağırlamaktan çok mutlu olacağını dile getirerek, Türkiye'ye davet etti. Kaynak: İHA